Awich、ハイジュエリー映える装いで艶やかに パンテールの精神が表れるのは「ステージの上」
ヒップホップアーティストのAwichが18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。6600万円のピンクゴールドのネックレスなどハイジュエリーで艶やかに登場した。
胸元がざっくり開いたネックレスが映える装いで登場。メゾンの象徴である「パンテール（豹）」の精神が表れる瞬間を問われたAwichは「ステージの上で豹みたいな力強い鋭さ、カマすみたいな感じを意識している。自分が好きなもの、ラップだったり、沖縄だったりを、どんな場所でも貫く強さが私との共通点だと思います」と話していた。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
