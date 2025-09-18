スマートフォンを保険証として使う「スマホ保険証」の運用があすから本格的に始まります。スマートフォン1台で医療機関を受診できるようになる一方、普及には課題も残されています。

東京・世田谷区にある、内科と小児科のクリニック。今年7月から先行して、「スマホ保険証」の受け付けをスタートしました。

記者

「マイナ保険証をスマートフォンに追加すると、スマートフォンを保険証として使えるようになります」

マイナンバーカードと保険証が一体化した「マイナ保険証」。その情報が登録されたスマートフォンをかざすだけで、診察の受け付けができます。

準備ができた医療機関や薬局などで、あすから本格的に導入されます。通っている病院に導入されているかどうかはステッカーで確認することができますが…

クリニックの患者（80代）

「（Q.スマホでできるようになったことは知っていた？）いや、知らない」

娘（50代）

「スマホ自体、使いこなせていないので難しい」

クリニックの患者（80代）

「難しいよね。カードだったら、ひゅっと出せばそれで済むけど」

娘（50代）

「スマホに全部の情報を入れるのはちょっと怖い。最初は使わないかな」

クリニックの院長は…

深沢クリニック 深沢祐之 院長

「スマートフォン連動が一番のハードルだと思います。受付の事務員がそれを解説するのは難しいし、多分、不可能ですので、ご自宅でやってきていただかないと難しいですね」

利用には事前の準備が必要だという「スマホ保険証」。どうやって登録すればいいのでしょうか。

記者

「こちらのマイナポータルから登録してみたいと思います」

必要なのは、マイナンバーカードを発行した際に登録した4桁の暗証番号と、6桁から16桁のパスワードです。

入力して、マイナンバーカードにかざすと…

記者

「今、本人確認できました」

新しい暗証番号を設定し、およそ5分で登録が完了しました。「パスワードを忘れた」という人は、別のアプリやコンビニなどでリセットすることができます。

スマホを持っているだけで保険診療が受けられ、病院側も受け付け作業が簡略化されるなどメリットがある一方、導入に慎重なクリニックもあります。

飯田橋中村クリニック 中村剛 院長

「保険証の頃は出すだけで終わりなんですけど、マイナ（保険証）になって顔認証とかうまくいかないこともある。さらにスマホとなると、その辺で事務の負担が増えるだろうと。ニーズが増えれば対応で十分かと思っています」

登録に必要な「マイナ保険証」の利用率も3割程度にとどまるなど、普及には課題も残る「スマホ保険証」。厚労省は今後、ホームページで、対応可能な医療機関の公表を予定しています。