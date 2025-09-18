「第２７回園田プリンセスカップ」（１８日、園田）

２番人気で地元のココキュンキュンが好位から直線で一気に突き抜け、グランダム・ジャパン２歳シーズンの初戦を制して重賞初勝利を挙げた。２着は３番人気で川崎のサラサチャレンジが３角先頭で粘り込み、３着には７番人気で地元のクリスタルピットが後方から追い込んで入った。

初コンビを組んだココキュンキュンを山本咲希到が重賞初勝利へエスコートした。２０２２年１２月にホッカイドウから兵庫へ移籍後、地元では初めての重賞制覇。「個人的なことだが、妻の誕生日に勝てて良かった」。昨年１２月のウインターチャンピオン（佐賀）以来、重賞通算６勝目となった。

道中は４、５番手で追走。３角からサラサチャレンジ、ミスティライズの２頭が仕掛けると、ココキュンキュンも同時にスパート。「先生の指示通りの位置を取れたので、あとは追い出すタイミングだけだった。前の２頭がいい目標になって、リズム良く走れた」と山本咲。直線に入ってさらに加速すると、上がり最速で突き抜けた。

長南和宏師にとっては２２年８月にシェダルで勝った摂津盃以来の重賞Ｖ。「中間で脚が腫れたりしたが、追い切りをこなせたので一発あると期待していた。牝馬で名をとどろかせるところまで行きたい」。次走は未定のココキュンキュンだが、２歳王者を決める園田ジュニアカップ（１２月３１日・園田）を目標に調整が施される。