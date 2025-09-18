48秒無言…ゲストたちの奇人行動ラッシュにナダルが限界突破！「なにしてんねんこれ！」

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月16日（火）に放送された同番組では、予測不能な“奇人”ゲストとして、JP、コウメ太夫、高橋成美の3人が登場。しかし、番組冒頭から自由気ままなゲストたちにクロちゃんとナダルは戸惑いの連続で…。

【映像】奇人ゲストが謎行動連発！

今回はクロちゃんとナダルが、ゲストと協力してゲームに挑戦することに。

番組が始まるとさっそくJPが「誰が奇人やねん！」とツッコミを入れ、唐突に「スイッチオン」と切り出すと「あぁーーーー」と叫ぶ。

これに高橋は1人でゲラゲラ笑っていたかと思いきや、「ちょっと唾液飛んだ」と辛辣な一言を投げた。

ゲスト2人が独特の盛り上がりを見せるなか、コウメ太夫は一切喋らず立ち尽くしており、クロちゃんは「こんなに喋ってるのにコウメさんは一言も喋らずに挙動不審ってなに？」と指摘。しかしコウメ太夫はすぐに「あ…どうぞ」とJPに話を振り、JPがコウメ太夫のモノマネを始める展開に。

予想のつかない行動の連続にナダルは、「なにしてんねんこれ！」「OPでキレそうになるのやめさせてくれ」と困惑していた。