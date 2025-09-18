　国際サッカー連盟(FIFA)は18日、最新のFIFAランキングを発表した。日本代表は前回から2つ順位を落とし、19位となった。

　日本は9月のアメリカ遠征で1敗1分。メキシコ代表に0-0で引き分け、アメリカ代表に0-2で敗れていた。7月10日の前回発表では15位から17位にダウンしていたが、今回の発表では再び2ランクダウンの19位。2連続で順位を落とす形になった。イランが21位、韓国が23位に位置しており、アジア最上位はキープしている。

　また、首位はスペイン代表が返り咲いた。前回は2位だったが、欧州予選を2連勝したこともあり、ひとつ順位を上げて1位へ。2014年以来となる11年ぶりの奪還となった。2位にはフランス代表がついている。

　一方、2022年のカタールW杯を制したアルゼンチン代表は、23年4月の発表から今年6月まで2年以上にわたってトップに立ち続けていたが、3月以降の北中米W杯南米予選4試合を2勝1分1敗で終えた影響もあり、首位から3位に転落した。

1.(2)スペイン

2.(3)フランス

3.(1)アルゼンチン

4.(4)イングランド

5.(6)ポルトガル

6.(5)ブラジル

7.(7)オランダ

8.(8)ベルギー

9.(10)クロアチア

10.(11)イタリア

11.(12)モロッコ

12.(9)ドイツ

13.(14)コロンビア

14.(13)メキシコ

15.(16)ウルグアイ

16.(15)アメリカ

17.(19)スイス

18.(18)セネガル

19.(17)日本

20.(21)デンマーク

21.(20)イラン

22.(22)オーストリア

23.(23)韓国

24.(25)エクアドル

25.(24)オーストラリア

26.(28)カナダ

27.(27)トルコ

28.(26)ウクライナ

29.(30)パナマ

30.(31)ウェールズ