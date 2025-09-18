地元のスーパーについて研究し、商品開発を学んだ高校生がきょう、プロを前にアイデアの提案を行いました。目指すは、商品化です。

【写真を見る】目指すは商品化！ 高校生が "肉のプロ" を前にアイデアを提案！（山形）

生徒「強みについては独自ブランドの蔵王牛や蔵王和牛を扱っていて専門性が高い」

山形市立商業高校では、去年から地元企業の協力を得た授業、「商品開発と流通」を設けています。

今回、生徒たちが提案するのは惣菜コーナーで販売する「お弁当」。

協力企業である高橋畜産は、食肉の生産から販売を手掛ける肉のプロ。生徒たちは

弁当の企画・販売を通じて実践的な視点を学びます。

生徒「店舗が少ないからこその高級感はありますがこれが知名度の向上にはデメリットです」

去年は「ビビンバ丼」「ロコモコ丼」の２つの弁当が採用されたこの授業、今年も商品化を目指し１２チームがアイデアを発表しました。

■制限時間は３分！

生徒「ポジショニングでは手軽に楽しめる米沢牛として他にはないカジュアルさと特別感の両立を目指す」

生徒たちは制限時間３分で弁当の値段や中身をアピールし新商品を提案していきます。

生徒「ミルフィーユカツは努力の積み重ね。大葉で成長や知識向上。パンで勝ち（カツ）を包みこみチーズで勝ちーズを表現」

生徒「甘辛だれが食欲をそそる牛カルビライスバーガーです」

発表した生徒「だれかと一緒に食べてもらったり山形の食材のおいしさが伝わればいい」

きょう提案された弁当は今後さらに検討を重ね、採用されれば、１２月に高橋畜産の山形市の店舗で販売される予定です。