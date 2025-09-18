主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 50( 50)
TOPIX先物 12月限 100( 100)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 548( 548)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1474( 890)
3月限 7( 7)
TOPIX先物 12月限 375( 345)
日経225ミニ 10月限 3799( 1939)
11月限 54( 22)
12月限 67585( 30123)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 527( 379)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 2647( 905)
11月限 59( 23)
12月限 43625( 24311)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 135( 135)
日経225ミニ 10月限 407( 407)
11月限 11( 11)
12月限 4081( 4081)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 290( 290)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
日経225ミニ 10月限 416( 416)
12月限 19805( 19805)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
