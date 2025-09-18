　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 100(　　 100)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 548(　　 548)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1474(　　 890)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 375(　　 345)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3799(　　1939)
　　　　　 　 　11月限　　　　　54(　　　22)
　　　　　 　 　12月限　　　 67585(　 30123)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 527(　　 379)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2647(　　 905)
　　　　　 　 　11月限　　　　　59(　　　23)
　　　　　 　 　12月限　　　 43625(　 24311)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 135(　　 135)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 407(　　 407)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　12月限　　　　4081(　　4081)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 416(　　 416)
　　　　　 　 　12月限　　　 19805(　 19805)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

