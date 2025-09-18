主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3421( 1454)
TOPIX先物 12月限 2760( 2103)
日経225ミニ 12月限 5464( 5458)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1925( 1696)
TOPIX先物 12月限 3986( 935)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 102( 0)
TOPIX先物 12月限 61( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3164( 600)
TOPIX先物 12月限 2390( 737)
日経225ミニ 10月限 20200( 0)
12月限 13( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18( 0)
TOPIX先物 12月限 900( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 97( 0)
TOPIX先物 12月限 128( 128)
日経225ミニ 12月限 13( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2533( 1217)
3月限 72( 70)
TOPIX先物 12月限 1267( 689)
日経225ミニ 10月限 9972( 4146)
11月限 136( 48)
12月限 112084( 53892)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1165( 895)
3月限 105( 93)
日経225ミニ 10月限 6315( 1745)
11月限 69( 17)
12月限 57167( 28597)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7( 7)
日経225ミニ 10月限 597( 597)
11月限 149( 149)
12月限 6817( 6817)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 913( 913)
3月限 34( 34)
日経225ミニ 10月限 716( 716)
11月限 26( 26)
12月限 42028( 42028)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
