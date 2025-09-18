　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3421(　　1454)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2760(　　2103)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5464(　　5458)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1925(　　1696)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3986(　　 935)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 102(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　61(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3164(　　 600)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2390(　　 737)
日経225ミニ　 　10月限　　　 20200(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　18(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 900(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　97(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 128(　　 128)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　13(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2533(　　1217)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　72(　　　70)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1267(　　 689)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9972(　　4146)
　　　　　 　 　11月限　　　　 136(　　　48)
　　　　　 　 　12月限　　　112084(　 53892)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1165(　　 895)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 105(　　　93)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6315(　　1745)
　　　　　 　 　11月限　　　　　69(　　　17)
　　　　　 　 　12月限　　　 57167(　 28597)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 597(　　 597)
　　　　　 　 　11月限　　　　 149(　　 149)
　　　　　 　 　12月限　　　　6817(　　6817)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 913(　　 913)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 716(　　 716)
　　　　　 　 　11月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　12月限　　　 42028(　 42028)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース