　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7801(　　7770)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9792(　　9792)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6212(　　6212)
　　　　　 　 　11月限　　　　　78(　　　78)
　　　　　 　 　12月限　　　132149(　132149)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2784(　　2784)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6268(　　6268)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2440(　　2440)
　　　　　 　 　11月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　12月限　　　 66608(　 66608)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 204(　　 122)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 110(　　 110)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 273(　　 240)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1119(　　1077)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 424(　　 424)
　　　　　 　 　12月限　　　　2124(　　2108)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 494(　　 494)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 414(　　 414)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　　3021(　　3021)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 628(　　 628)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 899(　　 899)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3040(　　3040)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 683(　　 683)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1331(　　1331)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　12月限　　　 13211(　 13211)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　70(　　　70)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 169(　　　89)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　37(　　　37)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　26(　　　26)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　　 233(　　 233)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

