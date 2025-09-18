外国証券 先物取引高情報まとめ（9月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7801( 7770)
3月限 30( 30)
TOPIX先物 12月限 9792( 9792)
日経225ミニ 10月限 6212( 6212)
11月限 78( 78)
12月限 132149( 132149)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2784( 2784)
3月限 8( 8)
TOPIX先物 12月限 6268( 6268)
日経225ミニ 10月限 2440( 2440)
11月限 67( 67)
12月限 66608( 66608)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 204( 122)
TOPIX先物 12月限 110( 110)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 273( 240)
TOPIX先物 12月限 1119( 1077)
日経225ミニ 10月限 424( 424)
12月限 2124( 2108)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 494( 494)
TOPIX先物 12月限 414( 414)
日経225ミニ 10月限 99( 99)
11月限 9( 9)
12月限 3021( 3021)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 628( 628)
TOPIX先物 12月限 899( 899)
日経225ミニ 12月限 3040( 3040)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 683( 683)
TOPIX先物 12月限 1331( 1331)
日経225ミニ 10月限 7( 7)
12月限 13211( 13211)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 49( 49)
TOPIX先物 12月限 70( 70)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 169( 89)
TOPIX先物 12月限 37( 37)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 26( 26)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 38( 38)
11月限 3( 3)
12月限 233( 233)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
