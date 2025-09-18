外国証券 先物取引高情報まとめ（9月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22475( 21279)
3月限 58( 58)
TOPIX先物 12月限 25542( 25149)
日経225ミニ 10月限 14901( 11901)
11月限 115( 115)
12月限 295118( 295112)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17430( 16440)
3月限 108( 108)
TOPIX先物 12月限 19983( 19274)
日経225ミニ 10月限 9978( 8978)
11月限 173( 173)
12月限 171528( 171522)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1073( 616)
TOPIX先物 12月限 639( 639)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
12月限 7163( 7163)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3934( 1662)
TOPIX先物 12月限 5209( 2853)
日経225ミニ 10月限 15046( 46)
12月限 5266( 5180)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4120( 3287)
TOPIX先物 12月限 5314( 4902)
日経225ミニ 10月限 1158( 158)
11月限 11( 11)
12月限 12475( 12475)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1706( 1556)
TOPIX先物 12月限 4296( 4240)
日経225ミニ 12月限 5655( 5631)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2658( 2517)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 6318( 5918)
日経225ミニ 10月限 9( 9)
12月限 34679( 34679)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 40( 0)
TOPIX先物 12月限 356( 316)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2665( 1551)
TOPIX先物 12月限 10654( 1488)
日経225ミニ 10月限 1200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 321( 321)
TOPIX先物 12月限 964( 964)
日経225ミニ 10月限 75( 75)
11月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
