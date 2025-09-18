　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22475(　 21279)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 25542(　 25149)
日経225ミニ　 　10月限　　　 14901(　 11901)
　　　　　 　 　11月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　12月限　　　295118(　295112)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17430(　 16440)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 19983(　 19274)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9978(　　8978)
　　　　　 　 　11月限　　　　 173(　　 173)
　　　　　 　 　12月限　　　171528(　171522)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1073(　　 616)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 639(　　 639)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　7163(　　7163)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3934(　　1662)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5209(　　2853)
日経225ミニ　 　10月限　　　 15046(　　　46)
　　　　　 　 　12月限　　　　5266(　　5180)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4120(　　3287)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5314(　　4902)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1158(　　 158)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　12月限　　　 12475(　 12475)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1706(　　1556)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4296(　　4240)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5655(　　5631)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2658(　　2517)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6318(　　5918)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　 34679(　 34679)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　40(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 356(　　 316)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2665(　　1551)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10654(　　1488)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1200(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 321(　　 321)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 964(　　 964)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース