「日経225オプション」10月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース