「日経225オプション」10月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 10( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
モルガンMUFG証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
松井証券 16( 16)
SBI証券 18( 14)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 12( 12)
ビーオブエー証券 11( 11)
SBI証券 10( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 932( 332)
モルガンMUFG証券 150( 150)
ソシエテジェネラル証券 324( 44)
BNPパリバ証券 36( 36)
ビーオブエー証券 333( 33)
SBI証券 39( 21)
JPモルガン証券 15( 15)
野村証券 415( 15)
楽天証券 12( 12)
松井証券 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
シティグループ証券 800( 0)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
