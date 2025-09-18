　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　79(　　79)
JPモルガン証券　　　　　　　　　46(　　46)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 109(　 109)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　46(　　46)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
ビーオブエー証券　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 932(　 332)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 150(　 150)
ソシエテジェネラル証券　　　　 324(　　44)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　36(　　36)
ビーオブエー証券　　　　　　　 333(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　21)
JPモルガン証券　　　　　　　　　15(　　15)
野村証券　　　　　　　　　　　 415(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 300(　　 0)


◯4万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　 800(　　 0)


◯4万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯4万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース