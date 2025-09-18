「日経225オプション」10月限コール手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 46( 26)
インタラクティブ証券 20( 20)
楽天証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 9( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
SBI証券 68( 30)
楽天証券 17( 17)
松井証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
野村証券 50( 50)
SBI証券 38( 30)
楽天証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
