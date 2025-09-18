（記者）「５人目のメンバーを乗せた飛行機がセントレアに着陸しました」



性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、千歳市立北斗中学校に勤務する柘野啓輔容疑者４１歳です。



捜査関係者によりますと、柘野容疑者は北海道内の施設で、１６歳未満の女の子のみだらな姿を盗撮し、ＳＮＳのグループに共有した疑いがもたれています。



９月１７日、北広島市の自宅付近で逮捕された柘野容疑者。





実は、共有したグループのメンバーというのが、全国の教員同士だったということです。この事件を巡っては、グループを管理していた名古屋市の小学校教諭・森山勇二容疑者（４２）が２０２４年１０月ごろから２０２５年５月ごろにかけ、自宅で女子児童７人のリコーダーに体液をつけた器物損壊の疑いなどが持たれています。さらに、横浜市の小学校教諭・小瀬村史也容疑者は２０２４年、神奈川県内で女子児童にわいせつな行為をしたなどの疑いが持たれています。これまで森山容疑者らを含む４人が逮捕・送検されていて、柘野容疑者で５人目の逮捕でした。道教委は「学校教育に対する信頼を著しく損なうものであり誠に遺憾です。厳正に対処し根絶に向け取り組んでまいります」などとコメントしています。柘野容疑者の勤務していた中学校ではスクールカウンセラーを配置するなどして、生徒たちの精神的なケアに可能な限り対応するということです。柘野容疑者らグループは全国のおよそ１０人の教員で構成され、卑劣な犯行に及んでいたとみられています。愛知県警は捜査本部を設置し、残るメンバーについても引き続き特定を急いでいます。