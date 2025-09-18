「日経225オプション」10月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
BNPパリバ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 806( 806)
SBI証券 276( 170)
BNPパリバ証券 127( 127)
ソシエテジェネラル証券 120( 120)
野村証券 700( 100)
三菱UFJ証券 75( 75)
JPモルガン証券 50( 50)
楽天証券 48( 48)
ゴールドマン証券 46( 46)
松井証券 38( 38)
広田証券 15( 15)
マネックス証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
シティグループ証券 5( 5)
アイザワ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
BNPパリバ証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 21( 15)
楽天証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 430( 430)
モルガンMUFG証券 250( 250)
BNPパリバ証券 73( 73)
