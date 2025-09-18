JR谷山駅の近くにある、こちらの公園。2025年4月には、遊具や芝生などは整備されていたのですが、中に入れない状況が続いていました。18日、公園を囲っていた柵が撤去され、ようやく開園しました。ないごて!?これまで利用できなかったのでしょうか。



(記者)

「JR谷山駅のすぐ近くにある、こちらの公園。18日から利用できるようになるが、整備されてからも、しばらくの間柵が設けられ中には入れない状況が続いていた。ないごて、公園が利用できなかったのでしょうか」





KYTのないごてフォームにこんな声が寄せられました。(男性)「谷山駅の裏にある公園。整備の工事は完了しているのに、周囲にロープが張られ、立ち入り禁止の看板もあり利用できない」鹿児島市のJR谷山駅の近くに整備されている谷山駅北公園。鹿児島市が、谷山駅周辺の区画整理事業の一環として2015年に計画したものです。2024年6月に着工し、2025年の4月には遊具や芝生などは整備されていました。 しかし、その後も公園の周囲には柵が設けられ利用できない状態が続いていました。(街の人)「きれいになっていると思った。毎日見てて、入ってみたいなとずっと思っていた」(街の人)「ずっと柵が網で覆われていて、いつ使えるようになるかなと思っていた」(街の人)「なんで入れないのかなと、柵を取っ払って、早く遊べたらいいのになと思っていた」きれいに整備されているのに、利用できない公園に街の人たちも疑問を抱いていたようです。18日、開園に向けた準備が整ったことから、公園の柵が撤去され、ついに利用できるようになりました。(利用者)「いつになったら使えるのかなと思ってた。床がすごいやわらかいので、びっくりした。小さい子が、怪我無く安心して遊べたらいい」当初の計画では、2025年3月末に開園する予定だった谷山駅北公園。ないごて、半年遅くなってしまったのでしょうか。(鹿児島市谷山都市整備課・佐々木信二課長)「令和6年度末にオープン予定だったが、トイレの工事に時間がかかって半年ほど遅れた。形的にはできていたが、公園のトイレから照明の電源をとっている関係上オープンできなかった」開園が遅れた理由は、トイレの工事に想定より時間がかかったことでした。この公園では、トイレに電源設備があり、トイレを整備しないと照明が使えず夜間の安全の確保ができないため公園を開けることができなかったということです。ようやく開園を迎えた、谷山地域をつなぐ憩いの場。イベントスペースとしても利用できるよう、地面はタイル張りに。駅との一体感を感じさせるスタイリッシュなデザインが特徴です。(鹿児島市谷山都市整備課・佐々木信二課長)「住民の方々や、駅の利用者が日常的に利用できるように、また地域の方のイベント広場としても利用できるように広場公園としても位置付けているので、皆さんにご利用してもらえれば」谷山駅のすぐ傍にあり、期待の高さゆえに、いつ開園するのかギモンの声が上がっていた谷山駅北公園。想定外の難産を経て地域のさらなる活性化に向け、どのような効果をもたらすのか注目です。18日開園した、谷山駅北公園。タイル張りになっていますが、周りには住宅も多いため、鹿児島市はスケートボードの利用は控えてもらいたいとしています。ルールやマナーを守り、みんなの公園を適切に利用していきましょう。