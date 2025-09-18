第1子妊娠中の高畑充希、ふっくらお腹で『カルティエ』イベント登壇 1億円超えジュエリーまとう 夫は岡田将生
俳優の高畑充希が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。夫の岡田将生との第1子を妊娠中の高畑は、ふっくらお腹で登壇した。
【全身ショット】ふっくらお腹も！フリルが素敵なドレスで登場した高畑充希
高畑は合計1億円超えのジュエリーをまとい、きらびやかな姿を披露。「パンテール」をモチーフとしたジュエリーを身につけ「輝きすぎていてどうしようっていう感じ」とにっこり。ブティックの感想を聞かれると「入ってすぐのところに和紙を使ったパンテールのウォールアートがとても迫力があって、和洋折衷な感じが日本らしくてすてきだなと思いました」と語った。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
