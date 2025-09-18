清原果耶、大人ドレスでざっくり“美背中”披露 「カルティエ」ハイジュエリーまとう
俳優の清原果耶が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。美しい背中を大きく見せたドレス姿で、「カルティエ」のハイジュエリーをまとって登場した。
【背面ショット】背中ざっくり！美スタイル全開で登場した清原果耶
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階からなる同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
ブティックの感想を聞かれると「各フロアが華やかで楽しくて」と声を弾ませ、「特に和紙に描かれているパンテールが印象的で、一目見てなんてすてきなんだろうと思いました」と感動した様子。
身につけたジュエリーについては「人差し指にパンテール（豹）がいてくれていて、普段はすごく緊張するんですが、少しだけ穏やかな気持ちでこの場に立たせていただいています。また、雨のモチーフのネックレスが、日常が豊かになるように感じてすてきだなと思います」とほほ笑んだ。
イベントには高畑充希、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
