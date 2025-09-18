芳根京子、透明感抜群のふんわり純白ドレス 「カルティエ」ハイジュエリーまとい輝き放つ
俳優の芳根京子が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。ふんわりとした純白のドレスに、カルティエのハイジュエリーを身につけて登場した。
【全身ショット】可愛すぎる…！ふんわり純白ドレスを纏って登場した芳根京子
メゾンの象徴である「パンテール（豹）」の精神が表れる瞬間を問われた芳根は「ちょっと気を抜くとすぐ自信を失ってしまう性格なので、お仕事は特にしっかり準備をして、自信を持てるようにして臨んでいます。普段の私より胸を張って現場に居られているかなと思います」と語った。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由らも登壇した。
