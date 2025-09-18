戸田恵梨香、6億円超えのジュエリーまとう 「カルティエ」イベントで圧巻オーラ
俳優の戸田恵梨香が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。合計約6億円相当のジュエリーをまとって登場した。
【全身ショット】ジュエリーが輝く、デコルテあらわな衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は、ジュエリーが映えるシンプルでシックな黒ドレス姿で、美しいスタイルも披露。自身のご褒美時間について問われると「日常的には、家族と一緒に過ごす毎日がご褒美だなと思います」といい、また仕事関係では「今年、すごく久しぶりに事務所の社長と食事をさせてもらったんです。作品が終わってご褒美という感じもあり、社長とゆっくり話す時間がご褒美だなと思いました。いい時間を過ごすことができたなと思っています」とほほ笑んだ。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
【全身ショット】ジュエリーが輝く、デコルテあらわな衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は、ジュエリーが映えるシンプルでシックな黒ドレス姿で、美しいスタイルも披露。自身のご褒美時間について問われると「日常的には、家族と一緒に過ごす毎日がご褒美だなと思います」といい、また仕事関係では「今年、すごく久しぶりに事務所の社長と食事をさせてもらったんです。作品が終わってご褒美という感じもあり、社長とゆっくり話す時間がご褒美だなと思いました。いい時間を過ごすことができたなと思っています」とほほ笑んだ。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。