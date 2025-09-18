中条あやみ、ハイジュエリーまとい大人の装い 「カルティエ」イベントに登場
俳優の中条あやみが18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。カルティエのハイジュエリーが映える落ち着いた色合いのジャケット＆スカート姿で登場した。
【全身カット】オーラすごすぎます！圧巻のスタイルでジャケットを羽織る中条あやみ
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーなフロアとなる。
中条はブティックをめぐり、「入口から入ってすぐに目に入ったのが、和紙作家の堀木さんが手がけたパンテール（豹）のアートウォールがすごく印象的で、和紙によって光を柔らかく表現されていて、温かみを感じるアート作品がすごく日本らしいなって思いました。また、折り紙をモチーフにしたものだったり、庭園のようなものがあったり、随所にカルティエと日本の融合を感じましたし、すごく美しく、マッチしているなと思いました」とほほ笑みながら感想を語った。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
