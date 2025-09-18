鈴木保奈美、約4億円の「カルティエ」ジュエリーまとう タイトドレスで圧巻の美スタイルも披露
俳優の鈴木保奈美（59）が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。エメラルドのネックレスにイヤリングと合計3億7026万円相当のジュエリーを身につけ、美しいスタイルが映えるタイトな黒ドレス姿で登場した。
【写真】さすがのスタイル…！タイトな黒ドレス姿で登場した鈴木保奈美
新ブティックにちなみ、ご褒美時間に欠かせないものを問われた鈴木は「本を読むのが好きなので、日が暮れるのも、飲食も忘れて読みふけってしまうことがあります。楽しく興味深い本を読み終わったときが、ご褒美だなと思います」とほほ笑む。昨夜も本を読んでいたそうだが「本当にやめられなくて、深夜1時半くらいまで読んでしまいました（笑）」と明かしていた。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
