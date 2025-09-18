¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡×¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Þ¤È¤¤°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡¡¥é¥¤¥Ö°áÁõÀ©ºî¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬18Æü¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¶âÈ±»Ñ¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ë¶Ì¿¹ÍµÂÀ
¡¡¥á¥¾¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡ÊÉ¿¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤¬¤â¤Ã¤È¤âÉ½¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶Ì¿¹¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î°áÁõ¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¡È¤ª²Ö¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËËè²ó¤É¤³¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤ä¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¢¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤Æ¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¿¤À°û¤à»þ´Ö¤¬¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ç¡£¤´Ë«Èþ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£ÃÏ¾å4³¬¤«¤éÀ®¤ëÆ±Å¹¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥×¥é¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¥Ð¡¼¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¹âÈª½¼´õ¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¡¢±ºÂôÄ¾¼ù¡¢¹¾ºêÊ¸Éð¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ºäËÜÈþ±«¡¢ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡¢Awich¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢¿ùÌîô£Î¼¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¶âÈ±»Ñ¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ë¶Ì¿¹ÍµÂÀ
¡¡¥á¥¾¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡ÊÉ¿¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤¬¤â¤Ã¤È¤âÉ½¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶Ì¿¹¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î°áÁõ¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¡È¤ª²Ö¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËËè²ó¤É¤³¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤¢¤¹19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£ÃÏ¾å4³¬¤«¤éÀ®¤ëÆ±Å¹¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥×¥é¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¥Ð¡¼¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¹âÈª½¼´õ¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¡¢±ºÂôÄ¾¼ù¡¢¹¾ºêÊ¸Éð¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ºäËÜÈþ±«¡¢ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡¢Awich¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢¿ùÌîô£Î¼¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£