¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤´Ë«Èþ¤Ï¡Ö¤ª²Ö¡×¤È¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì
Kis¡ÝMy¡ÝFt2¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡¡¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¶äºÂ¤Ç4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¶Ì¿¹¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥°¡¢»þ·×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
Æ±¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¤ÎÀº¿À¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¯¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ì¿¹¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÄ¹¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¤Î°áÁõ¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª²Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ª²Ö¤òÀäÂÐ¤É¤³¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¸å¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤´Ë«Èþ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£