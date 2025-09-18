¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¶»¸µ¤Ëµ±¤¯¥×¥é¥Á¥Ê¡¡¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹ËèÆü¡×¤È¡Ö»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤È¿©»ö¡×
½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤´Ë«Èþ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ÍÅÄ¤Ï¶»¸µ¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿5²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¼ª¸µ¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×6²¯2238Ëü±ßÁêÅö¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£±¦¸ª¤ÎÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬Ê»Àß¡£ÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹ËèÆü¤¬¤´Ë«Èþ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤È¿©»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¤â²óÁÛ¡£¡Ö5¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ê¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÒÄ¹¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤´Ë«Èþ¤À¤Ê¤È¡£ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£