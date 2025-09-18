女優の山口智子（60）が18日、都内で「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。

銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。山口は背中が大胆に開いたドレスに美脚をのぞかせ、ホワイトゴールドにダイヤモンドなどをあしらったネックレス、ブレスレット、イヤリングを着用した。「本物の輝きって全然違いますね。本物の輝きであり（鉱物の）命の輝きですよね。めちゃくちゃパワーを授けていただいてる気持ちです」と笑顔を見せた。

この日は、カルティエの象徴である「パンテール」がテーマのアニメも公開された。山口はアニメで少女時代のジャンヌ・トゥーサンを導く老女の声を演じた。「道端にふっと現れるおばあさんの役なんですけど、きっと自然界からメッセージを届けに現れた精霊だと思って。そんな気持ちで演じました」。

また「もし生まれ変わって動物になれるとしたら絶対にパンテールがいい。ヒョウになりたいと思って小さい頃から憧れを持っていたので、携われてうれしい」と明かした。「目標とする輝きに向かってまっしぐらに、しなやかに、美しく、気高く、誇り高く、知的に突進していくすてきさ。生命体としての憧れですね。そんな知性と野性の結び付きは私の人生、1つの生命体として目指していきたい道ですね」とその魅力を語った。