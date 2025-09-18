女優の高畑充希（33）が18日、都内で「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。

銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。夫で俳優の岡田将生（36）との第1子を妊娠中の高畑は、ブラウンのセットアップを着用した。

この日は、カルティエの象徴である「パンテール」がテーマのアニメも公開された。自由な精神や個としての強さ、美を見極める強さが描かれ、高畑はジャンヌ・トゥーサンの声を演じた。「当時はパワフルに働く女性が珍しい時代だったのかなと思うんですけど、失敗を恐れず飛び込んでいく姿、最初の1人になる力強さはすごく共感というか、私もこうあれたらいいなと思いました」と話した。

身に付けたカルティエのホワイトゴールドのジュエリーには「輝きすぎててどうしようという感じ」と言い、「ジャンヌ・トゥーサンの象徴のようなパンテールを胸元と手首につけて、動物的な野生の勘や軽やかさ、強さを感じる。役をやらせていただいて、こうやって身に付けさせていただくのは光栄だなと思いました」と話した。