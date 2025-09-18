¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦ÆÃÊÌ£Çµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ã¡Û¿¹³î¹Ô¡¡À°È÷¼Â»Ü¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡Ö¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¥¯¥é¥ó¥¯¸ò´¹¤«¤Ê¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ£Ç£É¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¤ÏÁ°Àá¤ÎÃÏ¸µÀï¤Ç²¼¼þ¤ê¤ÎÀ°È÷¤ò´º¹Ô¡£¤À¤¬£³¡¢£³¡¢£·¡¢£²Ãå¤ÈÇòÀ±Ã¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÈÃÁöÏ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ°¤ÎÁáÁ¥¡ÊÊâ¡Ë¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â´¥¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬£±ËÜÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡££±Ãå¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£²ó¤ÏÅÅµ¤·ÏÅý¤ÎÉôÉÊ¤òÂØ¤¨¤¿¡×¤È°¦µ¡¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¥¯¥é¥ó¥¯¸ò´¹¤«¤Ê¡£ÍÑ°Õ¤Ï¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÂçÀ°È÷¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ï±óÀ¬Àè¤ÇÀ°È÷¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤¬¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢£±¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬ÀÊ¬¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÂØ¤¨¤ë¤Ê¤éÃÏ¸µ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡½éÀï¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤ÐÂçÀ°È÷¤Ï²óÈò¤Ç¤¤½¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»îÁö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£