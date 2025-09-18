岩田剛典、“ダサい教師”に大変身⁉ 映画『金髪』ギャップ全開の場面写真9点一挙解禁
岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が主演する映画『金髪』より、岩田が“ダサい教師”を熱演する姿などを捉えた場面写真9点が解禁された。
【写真】岩田剛典のギャップが全開！ 映画『金髪』場面写真
坂下雄一郎監督がオリジナル脚本も手がけた本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く。
教師役は本作が初という岩田が挑んだのは、爽やかで生徒に好かれる素敵な教師…かと思いきや、若手でも中年でもない年頃で自分を客観視できていない“イタい”中学校教師・市川。“金髪デモ”を発案した市川の生徒・板緑役に白鳥玉季、市川の恋人・赤坂役に門脇麦。そのほか、山田真歩、田村健太郎、内田慈が脇を固める。
ある日、中学校教師・市川の人生を大きく変える出来事が起きた。一つは、担任クラスの生徒数十人が髪を金色に染めて登校してきたこと。そしてもう一つは、彼女から結婚の話を切り出されたこと。マスコミやネット、さらには文科省まで巻き込み大騒動になる“金髪デモ”と、日々の愚痴を聞いた彼女からの辛辣（しんらつ）な説教で板挟みになる市川は、窮地を脱するために“金髪デモ”を計画した張本人・板緑と手を組み、とある作戦に打って出る…。
仕事の問題と人生の決断が一挙に押し寄せた市川は、いつまでも若者で何事も順風満帆だと思っている“イタいおとな”から“マトモな大人”へと成長し、全ての試練を乗り越えることができるのか？
この度、岩田が演じる“ダサい教師”市川に降りかかる前代未聞の大騒動を切り取った場面写真9点が解禁。
自分が“おじさん”だと気付いていない中学校教師の市川（岩田）だが、ある日突然、自身が担任を務めるクラスの生徒たちが校則に反発するため髪を金髪にして登校する大騒動の始まりとなるシーンや、事の発端となる生徒・板緑（白鳥）と廊下で対峙する様子、金髪だらけの生徒を引き連れて廊下を歩く異様な光景が切り取られている。
さらに市川が、教師らしい威厳を漂わせながら授業を行うシーンがある一方、床に寝転がり脱力する“ダサさ”全開な姿も。そのほか恋人の赤坂（門脇）や、同級生で相談相手の駒井（田村）との日常なども収めており、物語への期待が高まる場面写真となっている。学校中を巻き込み、さらには社会全体へと発展していく騒動の果てに待つまさかのラストとは？
映画『金髪』は、11月21日より全国公開。
