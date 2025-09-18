“制コレ史上最高レベルボディ”19歳、ミニ丈姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」 美くびれにも衝撃
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）の誌面で開催されたオーディション企画「制コレ24」の準グランプリ・仙北谷ハンナが、18日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“制コレ史上最高レベルボディ”19歳が「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（25枚）
普段から、圧倒的なスタイルが際立つグラビアのオフショットや、美しさあふれるソロショットなどを投稿している仙北谷。先日は「今年初プール！」とつづり、水着姿も披露していた。
今回は「デジタル写真集weeklyランキング1位ありがとうございます！」と感謝し、ミニ丈のトップス姿を公開。可愛らしい表情でカメラを見つめた。美くびれも印象的なショットに、ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」など絶賛の声が寄せられた。
仙北谷は、2006年5月9日秋田県生まれ、ロンドン育ちの19歳。5月8日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）23号に登場した際には、「制コレ史上最高レベルボディー」と紹介され、制服姿などが話題になっていた。
引用：「仙北谷ハンナ」インスタグラム（@hanna_0659）
