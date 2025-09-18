「大人の色気、ムンムン」観月ありさ、ヘアカラーを変えて大胆イメチェン「カッコイイ素敵」
女優の観月ありさが、18日にインスタグラムを更新。髪色を変えた近影を公開すると「カッコイイ」「色気ムンムン」など、絶賛の声が集まっている。
【写真】イメチェン前の観月ありさ、深田恭子との2ショットが「美しすぎ」
観月は「髪色変えたよ 役のイメージにもピッタリ 久しぶりの巻き髪」とつづり、イメチェンショットを複数公開。直近の投稿では暗めのブラウンだった髪の色が明るいグレージュになっており、髪も巻かれて大人かわいい雰囲気に変わっている。
コメント欄にはファンから「何の役か今から楽しみです」「カッコイイ素敵」「大人の色気、ムンムン」「良く似合ってます」など、絶賛の声が相次いでいた。
■観月ありさ（みづき ありさ）
1976年12月5日生まれ。東京都出身。幼少期から子役モデルとして活動。1989年放送の『教師びんびん物語II』（フジテレビ系）で連続ドラマに初出演し、1991年には『超少女REIKO』で映画初主演を務めた。翌年放送の『放課後』（フジテレビ系）で連続ドラマ初主演を果たすと、2021年まで30年続けてテレビの連続ドラマの主演を務めた。プライベートでは2015年に結婚している。
引用：「観月ありさ」インスタグラム（@alisa_mizuki）
