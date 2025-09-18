ほしのあき48歳、抜群プロポーション全開 トレーニングウェア姿で魅了「いつまでも綺麗」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、18日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は、トレーニングの様子を動画で投稿。「少し間が空いたから身体が硬くなった様な気がしたよ〜 下半身もしっかりやったから明日は全身筋肉痛になりそう （筋肉痛の痛み好きなの 頑張った証拠だしね） みほちゃん先生に背中に筋肉付いたね！って言われたよ コツコツトレーニングの成果が出てきたのかな？？」とつづった。鍛え抜かれたボディにファンからは「いつまでも綺麗」「努力スゴイ」などの声が寄せられている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）