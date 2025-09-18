ほしのあき、近影　※「ほしのあき」インスタグラム

　タレント・ほしのあきが、18日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　今回は、トレーニングの様子を動画で投稿。「少し間が空いたから身体が硬くなった様な気がしたよ〜　下半身もしっかりやったから明日は全身筋肉痛になりそう　（筋肉痛の痛み好きなの　頑張った証拠だしね）　みほちゃん先生に背中に筋肉付いたね！って言われたよ　コツコツトレーニングの成果が出てきたのかな？？」とつづった。鍛え抜かれたボディにファンからは「いつまでも綺麗」「努力スゴイ」などの声が寄せられている。

引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）