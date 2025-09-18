鈴木奈々、自宅キッチンを公開 「モデルハウスみたい」「綺麗」
タレントの鈴木奈々が17日、インスタグラムを更新し、自宅のキッチンを公開した。ファンからは「モデルハウスみたい」「綺麗」といった声が寄せられている。
【写真】まるでモデルルームみたい 鈴木奈々の自宅キッチン
鈴木は「我が家のキッチンです 真っ白でお気に入りです」とコメントし、整然とした白を基調としたキッチンの写真を披露。タカラスタンダードの製品を導入していることも明かした。
さらに「今夜はステーキを焼きます 加藤綾菜ちゃんと電話してて『今夜はステーキだよ』って言ってて、うちも食べたくなって今からステーキ焼く事にしました 肉がスーパーで20%オフになってたから買ってきた！割引きは嬉しいね」と、日常のエピソードも添えた。
この投稿にファンからは「モデルハウスみたい」「綺麗」「素敵なキッチンですね」といった反響が寄せられている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
