鈴木奈々（2019年撮影）

写真拡大

　タレントの鈴木奈々が17日、インスタグラムを更新し、自宅のキッチンを公開した。ファンからは「モデルハウスみたい」「綺麗」といった声が寄せられている。

【写真】まるでモデルルームみたい　鈴木奈々の自宅キッチン

　鈴木は「我が家のキッチンです　真っ白でお気に入りです」とコメントし、整然とした白を基調としたキッチンの写真を披露。タカラスタンダードの製品を導入していることも明かした。

　さらに「今夜はステーキを焼きます　加藤綾菜ちゃんと電話してて『今夜はステーキだよ』って言ってて、うちも食べたくなって今からステーキ焼く事にしました　肉がスーパーで20%オフになってたから買ってきた！割引きは嬉しいね」と、日常のエピソードも添えた。

　この投稿にファンからは「モデルハウスみたい」「綺麗」「素敵なキッチンですね」といった反響が寄せられている。

引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）