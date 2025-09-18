あのちゃん、古着ワンピース姿を披露 アンミカ絶賛「草履も可愛い」
歌手でタレントのあのが17日、自身のインスタグラムを更新。ファンからプレゼントされた古着のワンピース姿を披露し、モデルのアンミカから「草履も可愛い」と称賛を受けた。
【写真】かわいい！ 古着ワンピース姿のあのちゃん
あのは「ファンの女の子にもらった古着のワンピースとネックレスだョーアリガトウ」とつづり、コーディネートを公開。ワンピースに草履を合わせた独自のスタイルを披露した。
この投稿にアンミカが「草履も可愛い」とコメント。あのは「今日エレベーターいっしょでしたね ファッショニスタアンミカさんのお褒めの言葉うれしゅうございます おちかれさまです」と返信し、交流の様子を明かしている。
引用：「あの」インスタグラム（＠a_n_o2mass）
