キリンビールは、「キリンウイスキー 陸」ブランドから「キリンウイスキー 陸ハイボール」（350ml缶）を、2025年10月7日（火）と12月9日（火）よりそれぞれ全国にて数量限定で発売します。

記事のポイント 「キリンウイスキー 陸」は、5年連続で販売金額が過去最高を更新するなど、人気上昇中の国産ウイスキー。甘さのないハイボールは食事にも合わせやすく、“家飲み”にもピッタリ。数量限定発売なので、店頭で見かけたら要チェックです！

「陸」は、富士御殿場蒸溜所の多彩な原酒を主体にブレンドした、ほのかな甘い香りと澄んだ口あたりのおいしさが特徴の「きれいな味、美しい香り」が楽しめるウイスキーです。2022年のリニューアルを機に販売が好調に推移し、2025年上半期の販売金額は過去最高を更新しています。

同社では2024年に「キリンウイスキー 陸ハイボール缶」を発売し好評だったことから、本年も発売を決定。「陸」を100％使用し、「陸」らしいほのかな甘い香りと澄んだ口あたりを楽しめるハイボールに仕上げられています。

同社は、富士御殿場蒸溜所のウイスキーの特徴であるバランスのよい、きれいな味の「キリンウイスキー 陸ハイボール」の飲用体験を提供し、ブランドおよび富士御殿場蒸溜所の魅力を発信していきたいとしています。

■パッケージ：350ml缶

■品目：ウイスキー(発泡性)

■アルコール分：7％

■価格：オープンプライス

The post 好評につき今年も発売！ 「キリンウイスキー 陸ハイボール」が数量限定で再登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.