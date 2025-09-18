コーヒー好き女優がオススメ！ドーナツとコーヒー、最高のフードペアリングができる店

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。今回は、大野いとさんからのバトンを受け、美山さんがセレクト。前回大野さんがドーナツをオススメしたことを受けて、ドーナツ屋さんのコーヒーをレコメンドします。

山頂で飲んだコーヒーがおいしくて登山にハマる

9月も中旬。夏本番が終わりを迎え、年々観光客も増えている富士山の登山期間も終了を迎えます。

私は期間限定に弱いもので……期間限定が終わってしまうのは悲しい。来年富士山に登れるかわからない。

それならば！

ということで先日、富士山に登ってきました。急ですよね（笑）。

私がそもそも登山を始めたのは、頂上でいただくコーヒーのおいしさを知ったからなんです。

登山とコーヒーは、親和性が高い！

登山好きなら、おいしいコーヒーを知っていると言っても過言ではないと思うのです。初めて山の頂上でいただいたコーヒーは、元スタバ店員のお友達がいれた、スターバックスブレンド。

あれは絶品だったなぁ。

澄んだ空気の中いただくコーヒー。汗もかいて、ちょっと肌寒いクタクタな体に染みる温かく優しい苦味。

そしてお供も大事！ 低山ならキャンプグッズも持っていけるので、ぜひ楽しみたいところ。

そんな時ぜひおすすめしたいのが、ドーナツなのです。

ということで、いとちゃんからのリクエスト「おすすめのドーナツとコーヒーを教えてください」にお答えします！

ご紹介するのはこちら。

『DUMBO doughnut and coffee』

『DUMBO doughnut and coffee 自由が丘店』

ご存知の方も多いはず。こちらのお店は、店内でひとつひとつ丁寧に作られたできたての大きなドーナツがいただける、ニューヨークスタイルのドーナツ屋さんです。

カップもピンク！

ピンクを基調とした店内は、どこを切り取っても写真が映えます。ショーケースにはフォトジェニックなドーナツがずらり。見た目の可愛らしさはさることながら、シンプルにドーナツの生地がいい。

大きなドーナツ各種

ふんわりもちもち、そして上にかかっているシュガーグレースと食べると、しっとり程よい甘さ。そして見てわかるように大きくて食べ応えがあります。

ソースがカラフルなので目を惹きますが、生地自体に味がしっかりあるような気がします。

私はそこらへんの語彙がちょっと……なので、言い表すとしたら、アメリカっぽい（笑）。子供心を思い起こさせるような、両手で掴まないと持てない大きさもわくわくしますよね。

そんなDUMBOさんは、一緒にいただくコーヒーにもしっかりこだわっています。

NYスタイルのドーナツと最高のフードペアリング体験を

私がお邪魔した自由が丘店さんでは京都の有名なコーヒーショップ『%Arabica kyoto』さんのエスプレッソメニューを使用していました。

※現在は品川の『NOG COFFEE ROASTERS』のものを使用（2025年1月から変更）

『%Arabica kyoto』のエスプレッソマシン

『%Arabica kyoto』さんは、現在日本で７店舗を展開。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカと世界を股にかけて活躍されているお店で、私も先日香港を訪れた際いたるところでアラビカさんを見かけました。

メイドインジャパンを掲げ世界で活躍される様子に惚れ惚れします。

エスプレッソマシンの代理店としてもさまざまなお店に卸されていて、今回ご紹介するDUMBOさんにエスプレッソマシンを導入されたのがアラビカさん。

『%Arabica kyoto』のロゴ入り紙袋

DUMBOさんに行けば最高のフードペアリング体験ができてしまうということなんです。

コーヒーと合わせる

アラビカさんがおいしいということは知ってますが、DUMBOドーナツと合わせた時どうなんだと、気になりますよね？ ブレンドをいただいてみると……。

エスプレッソならではの力強い味わい。ビターな香りが深みを出していて、ドーナツと合わせた時にほどよく味を締めてくれるような気がします。

エスプレッソマシンも奥が深いんですよね。

私自身まだまだ勉強が足りていませんが、扱うマシンによって同じ豆でもまったく違うものができあがるそう。

またマシン自体が大きいから、お店の空間の印象を決めますよね。

そんなところでも、NYスタイルのドーナツ屋さんが京都発の世界で活躍するコーヒーショップとタッグを組むというのは素敵な出合いだなと感じます。

最高のフードペアリングをぜひ！

あ、すっかり登山話忘れてました（笑）！

そうそう、これだけ大きく食べ応えのあるDUMBOさんのドーナツは低山を登る際の行動食や、山頂でいただくおやつにぴったりだと思うんですよね。

お好みのドーナツをチョイスして

そして、合わせていただきたいのはアラビカさん。

ぜひ山頂でアラビカさんの豆を挽いて、エスプレッソ淹れちゃうなんてね。食べてるドーナツはかわいいのに、やってること渋い！ 渋カッコいい！

以上、フードペアリングのロケーションの提案でした。みなさまお試しになってはいかがでしょうか。

■『DUMBO doughnut and coffee 自由が丘店』

［住所］東京都世田谷区奥沢5-42-3 トレインチ自由が丘1階

［電話番号］03-5755-5119

［営業時間］8時〜21時

［休み］無休

［交通］東急東横線ほか自由が丘駅南口から徒歩2分

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。現在放送中のドラマ『around 1/4（アラウンドクォーター）』（ABC／テレビ朝日系）に出演。

