18日午後、山形県寒河江市の中学校のグラウンドにクマがいると110番通報がありました。クマはその場から立ち去り、行方は分かっていません。周辺ではきのうも住宅敷地内でクマが目撃されています。



これは17日午後、寒河江市高松で撮影された映像です。



「まじでクマいるんだけど」



住宅の敷地内を悠々と歩く、体長およそ1メートルのクマの姿が捉えられていました。現場は閑静な住宅地の一角でした。この映像が撮影されてから一夜明けた18日、クマは近くの別の場所に姿を現しました。





佐々木陶子アナウンサー「クマはグラウンドの西側から侵入し中央付近に進んだ後、南の方向に折り返して逃げていったということです。残された足跡を見るとこのように鋭い爪の跡がくっきりと残っています」警察や寒河江市教育委員会によりますと、17日にクマが目撃された現場から北西に800メートルほどの、寒河江市立陵西中学校で18日午後1時過ぎ、「グラウンドにクマがいる」と110番通報がありました。クマは体長およそ1.5メートルで、グラウンドをうろついた後、南の方向に立ち去ったということです。当時、グラウンドで授業などは行われておらず、生徒と教職員は校舎内にいてけが人はいませんでした。クマの出没を受けて、この中学校と周辺の小学校3校では保護者が付き添って下校しました。警察と寒河江市は周辺のパトロールを強化するとともに地域住民に注意を呼びかけています。