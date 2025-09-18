横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのペストリーシェフに加わった、佐藤浩一氏が手掛けるクリスマスケーキが登場。

2025年のクリスマスシーズンは、シェフ佐藤氏による3種類の新作ケーキで特別なひとときを過ごせます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマスケーキ」2025

予約受付期間：2025年10月1日（水）〜12月14日（日）

引渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）店頭・予約にて販売 ※「ホワイトツリー」は予約販売のみ

引渡場所：ペストリーショップ「ドーレ」/ B1F

営業時間：月〜土 10:00 - 19:00、日祝 10:00 - 18:00 ※12月21日（日）10:00-19:00

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web

ペストリーシェフとして佐藤浩一氏を新たに迎えた、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ。

世界で技術と感性を磨いてきた佐藤氏は素材本来の美味しさを活かし、洗練されたシンプルなデザインと異なる食感の組み合わせによる、奥深い味わいのケーキを創出しているペストリーシェフです。

特に、スペシャリテであるチョコレートのケーキやマカロンは、多くのファンを魅了してきました☆

そんな、シェフ佐藤氏が手掛ける3種類の新作クリスマスケーキが、2025年のクリスマスシーズンに登場します！

2025年10月1日より、ペストリーショップ「ドーレ」にて「チュアオショコラ」「あまおう苺のショートケーキ」「ホワイトツリー」の予約受付をスタート。

「チュアオショコラ」は、横浜ベイシェラトンがシグニチャーな食材として取り扱う、希少な“チュアオ”で仕立てたチョコレートケーキです。

ショコラムースとキャラメルクリームを幾重にも重ね、深い味わいを生み出すシェフ佐藤氏による、渾身のクリスマスケーキが登場します☆

「あまおう苺のショートケーキ」は、バターを使わずに北海道産生クリームで作り上げたこだわりのスポンジと、フレッシュな“あまおう”の甘みが絶妙に重なり合う逸品。

シェフ佐藤ならではの遊び心が光る「ホワイトツリー」は、上質な味わいと見た目の楽しさを兼ね備えたクリスマスツリー型のスペシャルケーキです。

ヴァローナ社製ホワイトチョコレートを贅沢に使用した口溶けの良いクリームに、苺とスポンジを何層にも重ねました！

シェフ佐藤 浩一氏が手掛ける、横浜ベイシェラトンホテルの特別なクリスマスケーキを囲みながら、家族や大切な方とともにクリスマスのひとときを過ごせます☆

チュアオショコラ

価格：8,500円(税込)

サイズ：15cm、高さ5cm

シンプルながらも奥深い味わいを楽しめるクリスマスケーキ「チュアオショコラ」

主役の“チュアオ”を使ったショコラで仕立てた濃厚なムースと、キャラメルムースのほろ苦さをアクセントに、豊かな風味の層を生み出しました。

中心部分にはヘーゼルナッツのキャラメリゼを忍ばせ、デコレーションにはマカロンショコラと繊細なチョコレート飾りをプラス。

見た目にも華やかなチョコレートのクリスマスケーキです☆

※チュアオとは：世界的に希少価値が高いベネズエラ産カカオ豆。最適な土壌や気候により「伝説のカカオ」と呼ばれる世界でも最高品質のカカオ豆として有名。

あまおう苺のショートケーキ

価格：12,000円(税込)、ハーフ 7,000円(税込)

サイズ：25cm×8.5cm、高さ7cm/ ハーフ 12.5cm×8.5cm、高さ7cm

「あまおう苺のショートケーキ」は、ふんわりとした食感と上品な甘さが魅力の長方形スタイル。

スポンジにはバターを使わず、生クリームでコクを加え、しっとり・ふんわりした口当たりを長時間キープしています。

濃厚な北海道産の生クリームと、たっぷり2段に挟み込んだ苺の爽やかな酸味と甘みが重なりあう美味しさ！

主役の苺“あまおう”を最大限に楽しめるクリスマスケーキです☆

ホワイトツリー

価格：30,000円(税込)

サイズ：20cm、高さ25cm

販売数量：限定20台

ホワイトチョコレートクリームを贅沢に使用し、クリスマスツリーに見立てて仕上げた「ホワイトツリー」は、見た目にも華やかなスペシャルケーキ。

フランス・ヴァローナ社製のホワイトチョコレートを使用したガナッシュモンテクリームと、きめ細やかな食感のスポンジ、たっぷりの苺を幾層にも重ねた上品な甘さとフルーティーな味わいが広がる逸品です！

また、ツリーの幹に見立てたチョコレートには、ドライフルーツやナッツがちりばめられているのもポイント。

チョコレートは、砕いてホットチョコレートにしても楽しめます☆

クリスマスの気分をより一層引き立て、見た目のかわいらしさだけでなく味わいにもとことんこだわった、シェフ佐藤氏の遊び心が光るケーキです！

ペストリーショップ「ドーレ」のクリスマスメニュー

3種類のクリスマスケーキのほか、ペストリーショップ「ドーレ」では、クリスマスシーズンを彩るメニューを期間限定で展開。

「クグロフ」や「シュトレン」などで、クリスマスムードを高めてくれます☆

クグロフ

期間：2025年12月1日（月）〜12月25日 （木）

料金：M 1,300円(税込)、L 1,700円(税込)

サイズ：M 16cm、L 20cm

王冠のような形や斜めに通った柔らかな曲線が印象的な「クグロフ」

フランス・アルザス地方で、お祝いやお祭りの際に登場する伝統的なお菓子です。

シュトレン

期間：2025年11月1日（土）〜12月25日 （木）

料金：3,800円(税込)

サイズ：20cm

「シュトレン」は、クリスマスイブの4週間前からイブ当日までの期間、すこしずつ味わいながらクリスマスを迎えるドイツの伝統的な発酵菓子。

日ごとに熟成が進むシュトレンを楽しみながら、クリスマスまでの時間を過ごせる、ベーカーシェフ森広 竜司氏による定番人気の逸品です！

クリスマスハンパー

期間：2025年11月1日（土）〜12月25日 （木）

料金：12,000円(税込)

ベーカーシェフ 森広 竜司氏が手掛ける、毎年大人気のシュトレンやシャンパン（G.H.MUMM）、選りすぐりの逸品をバスケットに詰め込んだ「クリスマスハンパー」

クリスマスを彩る豪華なハンパーは、ホームパーティーや大切な方への贈り物にもぴったり最適です☆

新たに加わったペストリーシェフ・佐藤氏が手掛ける、3種類のクリスマスケーキ。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマスケーキ」は、2025年10月1日より予約受付開始です！

