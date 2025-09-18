アメリカ軍統治下の沖縄を舞台にした映画「宝島」が19日から公開されます。公開を前に、主演の妻夫木聡さんらが山形放送の単独インタビューに応じ、「命をつなぐ」大切さを語りました。



真藤順丈の直木賞受賞作「宝島」を原作にしたこの映画は、アメリカ軍統治下の沖縄の人々が混沌とした時代に翻弄されながらもたくましく生きる姿を描いた作品です。1959年に アメリカ軍機が小学校に墜落した事故や1970年のコザ暴動の再現など史実も絡めながら延べ2000人を越えるエキストラや大がかりな美術セットなども見どころの一つとなっています。





先月、山形市で開かれた試写会後の舞台挨拶には主演の妻夫木聡さんや大友啓史監督らが駆けつけました。妻夫木聡さん「この宝島という映画は命のバトンの話」大友啓史監督「この沖縄の時代アメリカ統治下の時代について知ってほしい。登場人物の感情と思いを追体験しながら自分ごととして知ってほしい」妻夫木さんと大友監督は以前、それぞれ違う作品で沖縄と関わっていて、「本土復帰前の沖縄を描く」ことに強い思いを抱いていたということです。そしてこの映画はコロナ禍の影響で撮影が2度延期されています。山形放送の単独インタビューで2人は、2度の延期によってより作品への思いが深まったと述べました。映画「宝島」主演・妻夫木聡さん「そもそも映画は延期になった時点で再び立ち上がれることはまれ。この映画は2回延期になって3度目の正直で立ち上がれた。僕は結果論だけど戦後80年のこの年に公開できるのは神様が与えてくれた時間、導かれたのかなって思っている」映画「宝島」・大友啓史監督「6年間は『お前本当にやる気あるのか』と突きつけられている感覚。『逃げ出すなよ』と突きつけられている感覚」カナダ人の父を持つ栄莉弥さんが演じたアメリカ兵と日本人の間に生まれた孤児は、当時の沖縄を象徴するような存在になっています。栄莉弥さん「本格的にお芝居をするのはこの『宝島』が初めてだったので、すべてが新しかったが毎日現場で自分のできることを精一杯やろうと思いながらやっていた」Q・撮影のエピソードは？妻夫木聡さん「（教師役・広瀬）すずちゃんとのシーンが多かったから、すずちゃんとで何かないの？」栄莉弥さん「やっぱり僕からすると、小さい頃からクラスの男子が一緒に騒いで『すずちゃんだ』という存在だったので一度『きれいな顔だね』ってほめてもらったドキッとした」妻夫木聡さん「何しているんだ撮影中に！自慢したそれ？」栄莉弥さん「ちょっとしました」舞台挨拶の中で妻夫木さんは、コザ暴動の再現シーンについて振り返りました。妻夫木聡さん「実際に『コザ暴動』に参加した方に取材した。『怒りだけじゃないものが確かにそこにあった』と皆さんおっしゃる。じゃあ何なのかと文献で調べても『虐げられた時間やきっかけとなった時間がある中で怒りや憎しみによって』と書いているものが多い。でも『それだけじゃないものは確実にあるよね』とああこれは『魂の叫び』だと『おれたちはここに生きているんだ』『おれたちの土地だ』という叫びなのだと」妻夫木さんはこの映画を通して「命をつなぐことを強く意識するようになった」と語っています。妻夫木聡さん「命はつながっていくもの。僕たちは先人たちの思いと一緒に今現在も生きている。未来を生きる子供たちにどういい未来を託せるのか架け橋になる映画になっている」映画「宝島」は山形県内各地の映画館で19日から公開されます。