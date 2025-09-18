¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡G1Âç±²Âç¾Þ¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÆó¤¬V¡¡»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¡Ö½ÐÍè²á¤®¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¤ÎG1¡ÖÂç±²Âç¾Þ¡×¤Ï12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2ÂÐ4¤Î3¥«¥É¤«¤é¿û¾ÏºÈ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¥«¥É¼õ¤±¤ÎÆþ³¤³¾¤¬°®¤Ã¤ÆÄñ¹³¡£4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â1200Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¤Ï59¡¢68¼þÇ¯¤ËÂ³¤¯Âç²ñ3V¤ÇG1¤ÏÄÌ»»15ÅÙÌÜ¤ÎV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿ÃÓÅÄ¤¬Âç²ñ3V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊµÈÅÄ¡Ë³ÈÏº¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤¯¡£Æþ³¤¤¬·þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¾å¤ò¿û¡Ê¾ÏºÈ¡Ë¤¬·þ¤ë¡£¤Ç¡¢ËÍ¤¬º¹¤¹¡£½ÐÍè²á¤®¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¡¢ËÜÈÖ¤È¤â¤ËÏÈ¤Ê¤ê¤Î2ÂÐ4¡£ÃÓÅÄ¤Ï3¥«¥É¤Ë°ú¤¤¤¿¿û¤Î±¦ÎÙ¤«¤é¤Îµ¯¤³¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¹æÄú¤À¤Ã¤¿5ÆüÌÜ12R½àÍ¥¤Ç3¥«¥É¤Î¿û¤Ë·þ¤é¤ì¤Æ4¹æÄú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖºòÆü¤ÎÅ¨¤Ïº£Æü¤ÎÍ§¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿û¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿¤Ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºîÀï¤òºÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¿û¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¿û¤ÈÆ±¤¸¥Á¥ë¥È0.5ÅÙ¤Ë¾å¤²¤¿Æþ³¤¤¬Äñ¹³¤·¤Æ1M¤Ç°®¤ê¹ç¤¦¡£¥¤¥ó¤ÎµÈÅÄ¤Ï°ú¤ÇÈ¤ËÄÀ¤ß¡¢ºÇÆâ¤òº¹¤·¤¿ÃÓÅÄ¤¬ÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤Æ¡Ê¥¾¡¼¥ó¤Ï¡Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡©ºÇ½é¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÄÌç¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡º£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï2°Ì¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëº´Æ£Î´ÂÀÏº¤È¤Îº¹¤Ï1000Ëü±ß°ÊÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¼ÍÄø·÷Æâ¡£¾Þ¶â²¦¡¢¤½¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö°ú¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ú¥é¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ú¥é¤òÃ¡¤±¤¿»þ¤Ï·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¸å¤Ï4ÀáÏ¢Â³¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÅì³¤ÃÏ¶è¤Ç¤ÎSG¡¢G1¡¢°ìÈÌÀï¤òÁö¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£