北村匠海、綾野剛らとのフォーマルウェアSHOTにファン悶絶「かっっこよ！！！」「めちゃイケメン」

9月18日、北村匠海がInstagramを更新した。

【写真】綾野剛ら『愚か者の身分』キャストとの集合SHOT公開

10月24日公開予定の映画『愚か者の身分』で主演を務める北村。同作は『第30回釜山国際映画祭』のコンペティション部門に選出されており、前日17日には北村ら出演者がフォーマルな装いでレッドカーペットに登場した。

北村は、今回の投稿で、「釜山国際映画祭 『愚か者の身分』 動き出しましたよう。」とコメントすると、同作に出演する綾野剛、林裕太らと撮影した集合ショットを公開。

この投稿に対し、ファンからは映画の公開を心待ちにする声のほか、「素敵な写真載せてくれてありがとう」「良い表情！！」「黒スーツが似合う」「かっっこよ！！！」「めちゃイケメン」といったコメントも寄せられていた。

映画『愚か者の身分』は、闇ビジネスの世界を舞台に、運命に翻弄されながらも生き抜こうともがき続ける若者3人の3日間の逃走劇を描いたサスペンス。北村は、とある犯罪組織の手先として戸籍売買を行うタクヤ役を演じる。