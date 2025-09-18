野良猫が大好きなハスキーさん。威嚇されようとも毎日会いに行くと少しずつ距離も縮まったようで…！？種族を超えた微笑ましい展開は大きな反響を呼び、投稿は記事執筆時点で122.6万回再生を突破。「愛が伝わった」「なんて平和…」「泣いちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：散歩で出会った『野良猫』が大好きな大型犬→拒否されても諦めずに…種族の壁を超えた『素敵すぎる光景』】

散歩中に野良猫さんが…！

TikTokアカウント「chiiiiikwa28」に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ROSE」ちゃんのお散歩風景です。いつものお散歩中、ROSEちゃんはブロック塀に前足をかけジッと一点を見つめていたとか。その視線の先には野良猫がいたそう…！

お家では1歳になる弟猫と一緒に暮らしているROSEちゃん。日々、弟猫のお世話に勤しんでいるため散歩中に出会った野良猫のことも気になって仕方のない様子。

しかし野良猫は『シャーッ！』と威嚇モード。猫パンチまでお見舞いしそうなほどの勢いだったとか。

威嚇されても毎日会いにいきます

それでもROSEちゃんは晴れの日も雨の日でも毎日、会いに行ったといいます。

最初に出会ったときと同じように、ブロック塀に前足をかけて野良猫を探すROSEちゃん。大好きが伝わるいじらしい光景には胸が詰まります。

ステキな関係性にホッコリ♡

足繁く通ううちに、ふたりの関係性に変化が。野良猫さんの方からROSEちゃんにお顔を近づけてご挨拶するように…！さらにお友達の猫さんを紹介してくれることもあったそう。距離が縮まっていく様子は何とも微笑ましい限り。

『今日も会えるかな♪』純粋無垢な瞳で野良猫と会えることを期待しているといいます。これからも種族の壁を超えたステキな関係性から目が離せませんね♡

ROSEちゃんの真っすぐな想いが報われた光景には「ずっと仲良くね」「ワンコのお顔優しい…」「平和すぎて泣ける」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「chiiiiikwa28」には、ROSEちゃんと弟猫ROYくんとのホッコリする日常を紹介しています。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiiiiikwa28」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております