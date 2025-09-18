山下智久、中島健人、目黒蓮が、自身のInstagramを更新。展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』のオープニングデイ フォトコールに集結した豪華スリーショット写真を公開している。

（関連：【画像】山下智久・中島健人・目黒蓮、「破壊力凄まじい」スリーショット）

東京・六本木の国立新美術館で9月17日から開催される展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』の公開初日を前にオープニングデイ フォトコールが行われ、山下、中島、目黒らが出席し、それぞれがInstagramで報告している。

山下は17日投稿のInstagramに「正装with後輩’s」と綴り、かつての事務所の後輩である中島とSnow Manの目黒との3ショットを公開。この投稿に対し中島は「感謝です」とコメント。他にも「はあぁ～かっこよすぎる そして場所が変わっても変わらず先輩後輩を大切にする山P本当素敵」「ほんとに40歳？？」など多くの反響が寄せられた。

中島も自身のInstagramに同様の3ショット写真を投稿し、ハッシュタグで感謝を綴る。コメント欄にも「ケンティーと山Pとめめ イケメンパラダイスじゃん」「破壊力凄まじい3ショット この写真、何百万人ものファンを幸せにさせたの？！？！？？」とファンから多数の声が寄せられている。

目黒は18日投稿のInstagramに「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧『美しい（カロス）』『形態（エイドス）』を意味するギリシャ語でカレイドスというタイトルのブルガリ展覧会に参加させていただきました！」と報告し、「日本でのブルガリ展は 10年ぶりで 過去最大規模だそうです！初めてだったので比べられないけど確かに最大感ありました笑」と報告。フォトコールでの写真や山下と中島による3ショット、時計など身につけアイテムの写真などを公開した。また、「山下くん、健人くんお二人の先輩方ともお話しすることができて、デニスともまた会えて、本当に良い時間を過ごせましたお気に入りのタキシードと上品なジュエリーで特別な夜になったよ！！」と、感想を綴っている。コメント欄には「素敵なジュエリー、素敵な方々との投稿ありがとう」「漆黒のタキシード姿、息を呑むほど美しい」などの感想が投稿されている。

（文=本 手）