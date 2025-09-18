

「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためのうすしお味」

カルビーは、厚切りポテトチップスのド定番「ポテトチップス ザ厚切り」シリーズから従来品（55g）に比べ、内容量の多い「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためのうすしお味／のためののりしお味」（107g）を、9月22日から中部・近畿・中国・四国・九州エリアで発売する。

カルビーでは、1983年に発売した「ルイジアナ」を皮切りに、「ポテトチップス ギザギザ」や「ア・ラ・ポテト」など、たくさんの厚切りポテトチップスを発売してきた。「ポテトチップス ザ厚切り」シリーズは、昨年に“厚切りのド定番”として誕生。“ザクッ”とした食感と、厚切りカットのために開発したこだわりの味付けが特長で、消費者から好評を得ているという。



「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためののりしお味」

今回、同商品をより多くの消費者に手に取ってもらいたいという思いから、サイズバリエーションを拡大することを決定。消費者からのニーズが高い大袋を発売する。大きい袋サイズは、大人数でのシェアにも便利となっている。

「ポテトチップス ザ厚切り」は厚切りカットのために開発した「こだわりの味付け」と食べ応えのある「ザクッと食感」で、心地よい満足感が楽しめるポテトチップス。「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためのうすしお味」は、粒度の異なる2種類の塩を使用している。細かい塩によってしっかり塩味を感じ、その後に隠し味の粗い塩、そしてホタテ・昆布・かつおの旨みが広がる。「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためののりしお味」は、最初にのりの風味をしっかりと感じ、後から隠し味の唐辛子と黒こしょうが感じられる。のりとじゃがいもの旨みが2段階で楽しめる。

パッケージには中身の画像を大きく掲載し、形状・厚さが伝わるデザインにした。味名が想起しやすいように「ポテトチップス うすしお味」「ポテトチップス コンソメパンチ」のカラーを踏襲している。「大盛り」ロゴを大きく配置し、大盛サイズであることをわかりやすく伝える。

［小売価格］各280円前後（税込）

［発売日］9月22日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp