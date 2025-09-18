ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、9月25日から、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を期間限定で販売する。

香ばしさと深みのある味わいが人気の焙じ茶。ゴンチャのレギュラーメニューとして根強い支持を集めている。

期間限定で登場する「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げている。さらに、旨みと香りが凝縮した一番摘みの茶葉を使用し、じっくり熟成させることで、口当たりはまろやかに、後味には奥行きを感じる1杯となっている。

ラインアップは、焙じ茶に黒糖シロップとミルクフォームをあわせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と、ストレートに焙じ茶の魅力を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED／HOT）」の2種類。

日差しがやわらいでいくこの時期、ほうじ茶の香ばしさにひたるティータイムで、秋を楽しんでみては。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届けるとしている。



「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」

「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドすることで、こんがりとした香ばしさが際立つ「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームを合わせた1杯。旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、風味を最大限引き出した。焙じ茶の香りと、黒糖のコクのある甘みが調和した、奥行きのある味わいを楽しんでほしいという。



「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED／HOT）

「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED／HOT）」は、こんがりとした香ばしさとともにまろやかなコクを感じる、今しか味わえない焙じ茶ミルクティー。旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、強めに焙煎してブレンドした。まるで焙じたてのような香りと、奥行きのある味わいを感じられるよう仕上げている。

［小売価格］

秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー ICED：M 670円

秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー：

ICED：S 540円／M 590円／L 680円

HOT：S 540円／M 590円

（すべて税込）

［発売日］9月25日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp