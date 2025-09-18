ゴンチャ、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を期間限定販売
ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、9月25日から、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を期間限定で販売する。
香ばしさと深みのある味わいが人気の焙じ茶。ゴンチャのレギュラーメニューとして根強い支持を集めている。
期間限定で登場する「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げている。さらに、旨みと香りが凝縮した一番摘みの茶葉を使用し、じっくり熟成させることで、口当たりはまろやかに、後味には奥行きを感じる1杯となっている。
ラインアップは、焙じ茶に黒糖シロップとミルクフォームをあわせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と、ストレートに焙じ茶の魅力を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED／HOT）」の2種類。
日差しがやわらいでいくこの時期、ほうじ茶の香ばしさにひたるティータイムで、秋を楽しんでみては。
ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届けるとしている。
「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドすることで、こんがりとした香ばしさが際立つ「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームを合わせた1杯。旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、風味を最大限引き出した。焙じ茶の香りと、黒糖のコクのある甘みが調和した、奥行きのある味わいを楽しんでほしいという。
「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED／HOT）」は、こんがりとした香ばしさとともにまろやかなコクを感じる、今しか味わえない焙じ茶ミルクティー。旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、強めに焙煎してブレンドした。まるで焙じたてのような香りと、奥行きのある味わいを感じられるよう仕上げている。
［小売価格］
秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー ICED：M 670円
秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー：
ICED：S 540円／M 590円／L 680円
HOT：S 540円／M 590円
（すべて税込）
［発売日］9月25日（木）
ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp