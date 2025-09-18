ノーベル製菓は、9月29日から、「マジでヤバい！めっちゃバナナなチョコバナナキャンデー」を発売する。

「マジでヤバい！めっちゃバナナなチョコバナナキャンデー」の商品特徴は、従来のバナナ味キャンデーは人工的で再現度が低い味わいが課題だったが、同商品は原材料の選定から配合に至るまで試行錯誤を重ね、リアルなバナナの風味と、まろやかで香り豊かなチョコの甘みが濃縮された、まるで本物のチョコバナナを食べているかのような味わいを作り出すことに成功し、一粒で驚きの美味しさとスイーツを食べたかのような満足感を体感できる。

また、食欲をそそるリアルなチョコバナナのビジュアルでインパクトがあるパッケージと、目に入ったら思わず、「本当に？」と疑ってしまいそうになるキャッチーなネーミングもポイントになっている。



「マジでヤバい！めっちゃバナナなチョコバナナキャンデー」

多様化する嗜好やニーズに応えるため、幅広い世代に親しまれている人気のチョコバナナを「キャンデーで味わう」という新しい体験を通じて、消費者に驚きと楽しさを届けたいという想いから開発に至った。口に含んだ瞬間の驚き、食べ終えた後の満足感、すべてがこれまでのバナナ味のキャンデーとは一線を画す、ぜひ一度味わってもらいたい商品となっている。

また、パッケージ背景のコメントは、社内で挙がったリアルな声をそのままデザインにした。同社社員の製品に懸ける熱量も感じながら楽しんでほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月29日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp