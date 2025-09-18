

「フィラデルフィアデザート 6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン＆ナッツ」

森永乳業は、「フィラデルフィア」シリーズより、デザートタイプの新商品「フィラデルフィアデザート 6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン＆ナッツ」を、10月1日から期間限定発売する。

140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品および乳製品代替品2025年版 小売販売額ベース スプレッドチーズカテゴリー 2024年）。日本においても、森永乳業が1970年に初めてクリームチーズを発売して以来、多くの消費者に支持され続け、今年に55周年を迎えた。

近年、チーズカテゴリにおける「デザートチーズ」商品の市場が伸長している。昨年度は2017年度と比較するとデザートチーズの市場が約161％となっており、チーズ市場の伸長（約114％）と比べても大きく伸長している（インテージSRI＋ デザートチーズ市場（デザートチーズ市場は当社定義）2024年4月〜2025年3月、2017年4月〜2018年3月比 累計販売金額。インテージSRI＋ チーズ市場 2024年4月〜2025年3月、2017年4月〜2018年3月比 累計販売金額）。

市場の伸長を受け、「フィラデルフィア」シリーズから、3月にデザートタイプの新商品「フィラデルフィアデザート 6P」シリーズを発売した。そして10月1日から「クリームチーズと魅惑のラムレーズン＆ナッツ」を期間限定発売する。

北海道産とオーストラリア産の2種のクリームチーズに北海道産マスカルポーネを配合したクリームリッチな味わいに加え、ラムレーズンとアーモンドクラッシュのザクザクとした心地良い食感を楽しむことができるひとくちサイズのクリームチーズデザートになっている。

さらに、「持ち手付き包装」によって、ワンハンドで手を汚すことなく食べられる点も大きな特長となっている。

「持ち手付き包装」とは、森永乳業が特許を取得した独自の包装。「開封する際に手が汚れる」という消費者の声から生まれたこの包装は、開封する際に“持ち手”をつくることができ、手を汚すことなく商品を食べられる工夫が施されている。

「フィラデルフィアデザート 6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン＆ナッツ」を食べてもらい、夜のリラックスタイム、大人の贅沢なひとときを堪能してほしい考え。

［小売価格］450円（税別）

［発売日］10月1日（水）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp