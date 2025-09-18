

「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective」イメージ

ゴディバ ジャパンは、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の九州地方（沖縄）店舗となる「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）」を10月7日にオープンする。

「Elevating my everyday 〜毎日をちょっと良く〜」をコンセプトに、東京駅、飯田橋、みなとみらい、日本橋、大宮、二子玉川、越谷、日比谷、平塚、大阪、成田国際空港において11店舗を展開中のゴディバカフェ12号店となる、GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）を、10月7日にオープンする。



ゴディバを代表するフローズンドリンク「ショコリキサー」をはじめ、ゴディバカフェでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやユニークなフードメニュー、チョコレートスイーツを楽しめるゴディバカフェ。九州地方（沖縄）初出店となるゴディバカフェ 沖縄ホテルコレクティブでは、モーニングプレートや、沖縄ならではのトロピカルフルーツを使用した店舗限定デザートなどを販売する。

［「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）」店舗概要］

店舗名：GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）

オープン日：10月7日（火） ※メニューの詳細は後日発表

所在地：沖縄県那覇市松尾2丁目5−7 那覇国際通りホテル コレクティブ1F

営業時間：全日 8:00〜23:00

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp