¡Ö¤Ï¤ó¤¯¤óµ×¡¹¤Î´é½Ð¤·¡×¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤ë¤Ê¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤ÎÉ×¡õÌ¼¤È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡×
¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇYouTuber¤ÎÎ®Æá¤µ¤ó¤Ï9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ï¤ó¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤ó¤¯¤ó´é½Ð¤·¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¼«Âð¤Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿²¤ë»þ¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¡ÀäÂÐ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÏÓËí¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇú¿ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ®Æá¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤å¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Í¤¨¤¨¡×¡Ö¤Ï¤ó¤¯¤ó¡¢Í¥¤·¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¨¡Á¡ª¤Ï¤ó¤¯¤óµ×¡¹¤Î´é½Ð¤·¡Á¡×¡Ö¤Ï¤ó¤¯¤ó¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Ï¤ó¤¯¤ó¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¤Ï¤ó¤¯¤ó¡¢Í¥¤·¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×Î®Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¥ö·îÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ¼½Ð¤·¤Æ¥®¥ã¥Ï¥®¥ã¥Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Î1ËçÌÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ì¼¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤È¤Î¤ª»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤â1Æü¤Ë¤Ï¡Ö1Æü1ÆüÀ®Ä¹¤¬¸«¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¡×¤È¡¢Ì¼¤È¤Î¤ª»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Î®Æá¤µ¤ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
