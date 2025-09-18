「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」

韓国の大手事務所・SM ENTERTAINMENTの練習生だった過去を持ち、中国のアイドルグループ・Fresh極客少年団出身としても知られるホウ・ミンハオ(侯明昊)。

抜群のビジュアルを生かして華々しいキャリアを築いている彼は、最近も武侠時代劇「少年春風〜The First Generation〜」(2024年)での熱いブロマンスが支持を集めたばかり。「雲之羽 〜揺らめく愛、刹那の二人〜」(2023年)などで知られるチャン・イーミン監督のダークファンタジー時代劇「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」でも、どこか現代的で妖艶な魅力を放ち、"時代劇美男"の呼び名に恥じないスターオーラを存分に見せつけている。

ホウ・ミンハオら、最強ビジュのスターキャストが集結した時代劇「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

9月25日(木)より衛星劇場にて日本初放送される「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」でミンハオが演じているのは、闇と光を併せ持ち"大妖"と恐れられる妖族・朱厭(しゅえん)。

過去に大勢の人間を殺戮した朱厭は、自らの命と引き換えにその罪を償い、悪しき因果を断ち切るため、 悪事を働く妖族を捕らえる機関・緝妖司に、趙遠舟(ちょうえんしゅう)と名乗る人間の姿で現れる。緝妖司の捜査に協力することと引き換えに彼が提示した"条件"は、緝妖司の指揮使の娘・文瀟(ぶんしょう)を同行させることだった。

「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

実は朱厭が投降する少し前――人間界と妖族界の秩序を保っていた白沢神女が命を落とし、その加護の力が失われたことで、妖怪たちが人間界へと押し寄せて各地でおぞましい事件を引き起こしていた。文瀟は、師であった白沢神女の位を受け継ぐも、神力を失っていたため混乱を鎮めることができない。朱厭は、ある目的のためそんな文瀟を仲間に引き入れようとしていたのだった。

朱厭は、文瀟、かつて朱厭に父と兄を殺された緝妖司の統領・卓翼宸(たくよくしん)、美しき弓の使い手・裴思婧(はいしせい)らと共に、妖怪事件の真相へと迫っていく。

「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

名匠チャン・イーミン監督が緻密に作り上げた、色彩美と刹那的な幻想世界も見どころの1つで、ミンハオの美しく整ったビジュが抜群に映える。妖怪を捕らえる機関に自ら投降したとはいえ、常に不敵な笑みを湛える趙遠舟(朱厭)は、何を考えているのか分からない底なし沼のような不気味さが漂う。アーモンドのような大きな瞳も、魅入られれば吸い込まれそうだ。

第1話から登場する刀剣アクションシーンもダンスを舞うように流麗で、ロック調のBGMが抜群に合う。元アイドルのミンハオ自身に漂うスタイリッシュなオーラのせいかどこか現代的で、ダークな世界観とも相まった、その研ぎ澄まされた美貌が堪能できる。

仇の趙遠舟(朱厭)と行動を共にする、緝妖司の統領・卓翼宸には、「雲之羽 〜揺らめく愛、刹那の二人〜」のティエン・ジアルイを起用。緝妖司を再建させるためには...と、復讐心をこらえる様や苦しい涙で共感を誘う。

「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

女性陣も存在感抜群だ。「蓮花楼」の剣神・李相夷の元恋人役で注目を集めたチェン・ドゥーリン(陳都霊)が扮するヒロイン・文瀟は、落ち着いていて度胸あるキャラクター。冷たく不気味な朱厭にも一切ひるむことなく、「私と手を組めるなんて光栄だろ」と睨まれても「全く」と意に介さない。それどころか「人間の女子(おなご)は心と言葉が裏腹だな」と皮肉を言われれば、「人間の女子に詳しいのね」と言い返すなど、痛快でいて清々しい気分にさせる軽妙な会話が端々に登場する。

加えて、宇宙少女(WJSN)の"ソンソ"としてブレイクし、「嘘つきな恋人〜Lie to Love〜」のヒロインでも注目を集めたチェン・シャオ演じるクール・ビューティーな弓の名手・裴思婧も眩い輝きを放つ。さらに、中国を代表するトップ女優グーリーナーザーも特別出演し、ストーリーを盛り上げている。

「大夢帰離〜明かせぬ想い、宿命の朱〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

緻密に構築された美術と色彩設計の中で躍動する、ミンハオをはじめとした美麗なキャスト陣。彼らが紡ぐ宿命の物語から目が離せない珠玉の一作だ。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

大夢帰離(だいむきり)〜明かせぬ想い、宿命の朱〜

放送日時：2025年9月25日(木)21:00〜

※毎週(木)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ